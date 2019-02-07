10 مراكز للخلف في ترتيب الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري -الدمام

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز الـ70 عالميا، وجاء في المركز السابع آسيويا وعربيا، والثالث خليجيا، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر فبراير، بعد أن أثرت نتائج كأس آسيا 2019 بالإمارات العربية المتحدة على ترتيبه، علما بأنه كان في المركز الـ60 دوليا خلال الشهر الماضي. وحسب نظام الفيفا الجديد مع بداية عام 2019 لن يكون التصنيف بشكل شهري، بل سيصدر طبقا لروزنامة الفيفا، وبعد أيام الفيفا غالبا، والبطولات القارية، حيث سيصدر التصنيف التالي يوم الخميس 4 أبريل بعد انتهاء أيام الفيفا في شهر مارس المقبل.

وهو ما سيدفع الأخضر لتحقيق نتائج إيجابية في المواجهات الودية المرتقبة في أيام الفيفا المقبلة في شهري مارس ويونيو، حفاظا على البقاء ضمن الثمانية الأوائل آسيويا في تصنيف الفيفا ضمن المستوى الأول في قرعة تصفيات كأس العالم 2022 (الدور الأول) المتوقعة في يونيو المقبل. وجاء منتخب إيران في المركز الـ22 دوليا، بينما حل المنتخب الياباني بالمركز الـ27، والمنتخب الكوري الجنوبي بالمركز الـ38، والمنتخب الأسترالي بالمركز الـ42، في حين حل المنتخب القطري الحائز على كأس آسيا 2019 بالمركز الـ55، ومنتخب الإمارات بالمركز الـ67.