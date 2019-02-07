شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الخميس 7 / 2 / 2019 نجم بايرن ميونخ يحذر من قوة الريدز الهجومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى ليفربول لإستعادة صدارة الدورى الإنجليزى حين يواجه بورنموث بعد غد السبت فى الجولة الـ 26 من المسابقة، بعد أن تصدر مانشستر سيتى جدول التريب بفارق الأهداف عقب الفوز أمس على إيفرتون 2-0.

رودريجيز يحذر من قوة ليفربول الهجومية قبل موقعة دورى الأبطال

حذر جيمس رودريجيز لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني من خطورة المثلث الهجومي لنادي ليفربول والذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويلتقي ليفربول مع بايرن ميونخ بملعب "أنفيلد"، في مباراة الذهاب المحدد لها 19 فبراير الجاري، بينما تقام مباراة الإياب يوم 13 مارس القادم بملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

وقال جيمس رودريجيز في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، "ليفربول يمتلك ثلاثي هجومي رائع يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، هذا الثلاثي يجيد تنفيذ الهجمات المرتدة في ظل السرعة التي يتميزون بها، لذلك علينا أن نستعد جيداً لإيقاف خطورة هجوم الريدز".

وتمكن مثلث ليفربول الهجومي من تسجيل 100 هدف بملعب "أنفيلد" منذ بداية الموسم الماضي بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.



خاميس رودريجيز

بابل يؤكد تكافؤ مواجهة ليفربول والبايرن

تحدث ماركوس بابل مدافع ناديا ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني الأسبق عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويلتقي ليفربول مع بايرن ميونخ بملعب "أنفيلد" فى مباراة الذهاب المحدد لها 19 فبراير الجارى، بينما تقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل بملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافارى.

وقال ماركوس بابل فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "ليفربول فريق قوي، وبالنسبة لي مواجهة بايرن ميونخ نسبة حسمها 50-50، حيث يمكن لأي فريق الفوز في المباراة، الفائز بهذه المباراة يمكنه الخروج بالعديد من الأمور الإيجابية التي قد تمثل دفعة خلال ما تبقى من الموسم، هي مباراة مثيرة بالنسبة لي. كلا الفريقين متشابهين، رغم اختلاف حالة كلا منهما".

أضاف مدافع ليفربول السابق "الشيء الجيد بالنسبة لي، هو أن فوز ليفربول أو بايرن سيجعلني سعيداً. لكي أكون منصفاً، لعبت 16 عاماً مع بايرن، وبالطبع هذا الأمر في قلبي، لعبت موسم واحد مع الريدز، وكان الأفضل خلال مسيرتي، أنا مشجع كبير لليفربول أيضاً، أحب بايرن وليفربول، بالنسبة لي هذا هو الوضع الأفضل".

تابع "لا يهم إذا فاز ليفربول بشيء أم لم يفز. أسلوب كرة القدم الذي لعب به الفريق هذا الموسم، متعة كبيرة للمشاهدين، لا يمكنك لعب 38 مباراة على أعلى مستوى، هذا غير ممكن، أتمنى أن يفوز الفريق بالدوري، أنت بحاجة إلى قليل من الحظ بجانبك، وعدم إصابة اللاعبين أو تعرضهم للإيقاف، آنفيلد مكان خاص، أود دائماً متابعته لأن خلاله يتم تقديم أسلوب لعب رائع".

وتحدث ماركوس بابل عن أداء ليفربول تحت قيادة المدرب يورجن كلوب قائلاً "هو يقوم بعمل رائع لا يمكن تصديقه، الجميع يثق فيه، وهو أكبر ما يمكنك الحصول عليه، كلوب استعاد روح النادي، هو شخص رائع بدون أي مجاملة، هو لا يتعامل مع كرة القدم على أنها لعبة. الآن جلب ثقته وموهبته إلى ليفربول، والجماهير تحبه، هو يجلب لاعبين جيدين للنادي، وأنا كمشجع أود الذهاب إلى كل مباراة في آنفيلد لأشاهد الفريق يلعب، لا يهم إذا فاز الفريق أو خسر، المهم بالنسبة لي هو أسلوب اللعب الرائع".