شكرا لقرائتكم تريزيجيه أساسيًا وحافظ بديلًا فى مواجهة قاسم باشا أمام أكهيسار سبور بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وكريم حافظ التشكيلة الاساسية التى سيخوض على أثرها مباراة بلدية أكهيسار سبور التى تنطلق فى السابعة والنصف مساء فى ذهاب دور الـ 8 بمسابقة كأس تركيا.

وتواجد محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر فى التشكيلة الاساسية لفريق قاسم باشا بمباراة اليوم حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للنادى بموقع "تويتر"، فيما جاء كريم حافظ على دكة البدلاء فى أول ظهور له بعد انضمامه يناير الماضى من باشاك شهير.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 26 فبراير الجارى على ملعب "قاسم باشا".