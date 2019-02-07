شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 7 / 2 / 2019 الملكى يفقد يورينتى 3 أسابيع للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدون راحة، بدأ ريال مدريد استعداداته لخوض مواجهة الديربى أمام أتلتيكو مدريد بعد غد السبت فى الجولة الـ 23 من الدورى الإسبانى، بعد التعادل أمس مع برشلونة 1-1 فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس ملك إسبانيا.

يورينتى يغيب 3 اسابيع عن ريال مدريد للإصابة

أصدر نادى ريال مدريد بيانا يوضح فيه تفاصيل الإصابة التى تعرض لها ماركوس يورينتى أمس أمام برشلونة فى كأس ملك إسبانيا "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا ماركوس يورينتى من قبل مركز الخدمات الطبية فى ريال مدريد، تم تشخيص اصابته بالتمزق من الدرجة الثانية فى عضلات المقبض الأوسط للساق اليسرى".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن يورينتى سيغيب من أسبوعين الى ثلاث أسابيع بسبب هذه الإصابة.



يورينتى

نافاس يحقق رقما مميزا فى الكلاسيكو

نجح كيلور نافاس في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم مع ريال مدريد بملعب "كامب نو" للمباراة الخامسة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث لقاءات.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة بملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 27 فبراير الجاري.

وحجز برشلونة مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

فى حين تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائى بعدما تفوق على جيرونا بنتيجة 7 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

راموس أكثر اللاعبين الحاليين مشاركة فى الكلاسيكو

القائد سيرجيو راموس خاض الكلاسيكو رقم 40 فى مشواره الكروى فى لقاء أمس، وبات اللاعب الذى خاض أكبر عدد من المباريات بين ريال مدريد وبرشلونة فى الفريقين.

ويتفوق راموس على نجم برشلونة ليونيل ميسى الذى خاض 39 كلاسيكو.

على مدار التاريخ شارك ثلاثة لاعبين فقط في مباريات كلاسيكو أكثر من راموس وهم: الرئيس الفخرى لريال مدريد، باكو خينتو سانشيز ولاعب برشلونة السابق تشافى هيرنانديز الذين خاض كل منهم 42 مباراة.