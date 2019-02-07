شكرا لقرائتكم السلط.. فريق صاعد يتحول إلى "حصان أسود" في الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعد نادي السلط الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة في منافسات الدوري الأردني للمحترفين، إلا أنه على الرغم من ذلك يتواجد في المركز الثالث بترتيب المسابقة.

ونشأ نادي السلط الرياضي قبل 54 عاما على بعد 10 كيلومترات غربي العاصمة الأردنية عَمان، وتواجده في دوري المحترفين لأول مرة هذا الموسم لم يكن محض صدفة بعد النتائج المميزة التي حققها في مرحلة الذهاب.

وسيفتتح السلط مشواره في مرحلة الإياب، يوم الجمعة، بمواجهة الوحدات صاحب المركز الخامس، وسبق وتفوق السلط على الوحدات في مباراة المرحلة الأولى بهدف دون رد، بيد أن مباراة الإياب تحمل تحديات جديدة لتشكيلة المدرب المحلي أسامة قاسم، لاسيما أن اللعب في "القويسمة" له نكهة مختلفة، الأمر الذي يدركه الجهاز الفني للسلط بشكل جيد.

ووجه السلط، الحصان الأسود للدوري، رسالة واضحة لجميع الأندية المنافسة، بأنه لن يكتفي بالتواجد بين أندية المحترفين، بل يتطلع للمنافسة على اللقب حتى آخر جولة بعدما أنهى الذهاب بدون أي هزيمة.