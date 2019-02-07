شكرا لقرائتكم فريق أندلسي يسعى لإعادة أمجاده الكروية مع "كيكي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستضيف ريال بيتيس، يوم الخميس، فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تعديه عقبة إسبانيول في ربع النهائي.

ويلعب ريال بيتيس مواجهة الذهاب على أرضه وبين جماهيره الغفيرة التي تتخذ شعار " عاش ريال بيتيس لو خسر".. وتحت قيادة رجل يصف نفسه بالصخرة، كيكي سيتين.

وسجل الفريق المعروف باللونين الأخضر والأبيض "رمز السلام والأمل" 11 هدفا في البطولة، علما بأن ألوانه مشتقة من راية الأندلس، واستقبلت شباكه في البطولة 4 أهداف، أقل من الأهداف التي استقبلتها شباك برشلونة وريال مدريد في الكأس "6 أهداف في مرمى الفريقين".

ووصل بيتيس للمرة الثانية إلى نصف نهائي الكأس في آخر 10 سنوات، بعدما تواجد في قبل النهائي في 2005، وتأهل بعدها إلى النهائي وتوج بطلا للمرة الثانية في تاريخه.

وسمي "بيتيس" بهذا الاسم على النهر الذي يمر في إشبيلية، ويعيش الفريق لحظات جيدة في الدوري بعد تغلبه في آخر مواجهة على أتلتيكو مدريد وصيف المسابقة، وتغلب قبلها على برشلونة 4-3، ويتواجد أبناء المدرب كيكي في المركز السادس بجدول الترتيب من 9 انتصارات و8 هزائم و5 تعادلات.

ويصارع ريال بيتيس أيضا في الدوري الأوروبي، وأمامه مباراة هامة ضد رين الفرنسي ستحسم مسألة صعوده إلى ثمن النهائي، ويدين الفريق بالفضل إلى مدربه كيكي سيتين في ظل تنافسه على ثلاث جبهات مختلفة، ويرى الكثير من المحللين أن كيكي يعد الرجل المناسب لبرشلونة، لاسيما أنه استوحى طريقته من الراحل كرويف، وحصل قبل عام على جائزة مؤسسة يوهان كرويف، وقال حينها: كرة القدم تلعب بالرأس.. لا بالقلب والقدم.