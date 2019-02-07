شكرا لقرائتكم تأجيل افتتاح ملعب توتنهام ونقل مباراته أمام أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستضيف فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الشهر المقبل ديربي شمال لندن أمام أرسنال بملعب ويمبلي بعد المزيد من التأخير في افتتاح ملعبهم الجديد.

واستخدم فريق توتنهام ملعب ويمبلي هذا الموسم خاصة أن ملعب الفريق الجديد الذي يتسع لـ62 ألف متفرج، المتواجد في مكان ملعب وايت هارت لان السابق، يتم الانتهاء منه، وكان مقررا أن يفتتح ملعب توتنهام الجديد في سبتمبر الماضي ولكن احتياطات السلامة دفعت لتأجيل الافتتاح أكثر من مرة، وكانت بعض الجماهير تأمل أن تكون المباراة الأولى هي الديربي المقرر إقامتها 2 مارس المقبل، ولكن بيان النادي الصادر يوم الخميس ذكر أن هناك حاجة إلى المزيد من الاختبارات الحاسمة قبل الحصول على شهادة السلامة وفتح الملعب. وقال دانيل ليفي رئيس النادي :الأسابيع القليلة المقبلة ستكون جوهرية.

ويخوض توتنهام خمس مباريات أخرى على أرضه بعد مباراة أرسنا، بالإضافة إلى إمكانية اللعب على أرضه في دوري أبطال أوروبا في حال عبوره بوروسيا دورتموند بدور الستة عشر.