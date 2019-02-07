تعرف على حكم مواجهة الأهلي وسيمبا في دوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني إلى الحكم السوداني محمود إسماعيل. ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل بتنزانيا في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد فاز على سيمبا التنزاني يوم السبت الماضي بخمسة أهداف دون رد احتل بهم صدارة المجموعة الرابعة ضمن مباريات الجولة الثالثة أحرزهم كريم نيدفيد " هدفين" و كلاً من على معلول و جونيور أجاي و عمرو السولية هدف.

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