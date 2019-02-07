شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يلبي دعوة قدامى الأهلي علي وجبة فطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لبى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلسه دعوة قدامى النادي علي وليمة فطير وجبنة قبل وصول وزير الرياضة لمقر النادي.

و يفتتح مجلس إدارة النادى الأهلى،، مساء اليوم الخميس، صالة الكاراتيه بعد تطويرها بمقر النادى بالجزيرة، وفى حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والهندسية بالنادى.

ويحضر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الافتتاح المقرر انطلاقه فى تمام السادسة مساء، كما يحضر الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.