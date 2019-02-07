تعرف على تشكيل الإسماعيلى والمقاصة قبل مواجهة الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف والبلجيكى سيدومير، المديران الفنييان لمصر المقاصة و الإسماعيلي ، التشكيل الخاص بالمباراة التى ستنطلق بين الفريقين في تمام السابعة مساء اليوم الخميس ، بإستاد المقاولون العرب ، ضمن مواجهات الجولة ال 21 لمسابقة الدوري . وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى عاصم سعيد -أحمد مودي – خالد الشيخ – احمد محسن لخط الدفاع أسامه جلال – صلاح ريكو – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر لخط الوسط ، جون أنطوى في الهجوم وعلى دكة البدلاء : محمد كوكو حارس مرمى _طه عادل _ عصام صبحي - هاني سعيد _رجب عمران _محمد دسوقي _شيمليس بيكلي ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 30 نقطه في المركز الرابع بجدول الدوري . شيلونجو يقود هجوم الاسماعيلي أمام المقاصة شيلونجو يقود هجوم الاسماعيلي أمام المقاصة فيما أعلن البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى تشكيل فريقه وجاء التشكيل كالتالى … حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم خط الوسط الدفاعى .. محمود دونجا – محمود متولى خط الوسط الهجومى .. كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. شيلونجو على مقاعد البدلاء ..محمد مجدى – ريتشارد بافور – عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – يحيى زايد – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال.

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