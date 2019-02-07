عبد الحفيظ يكشف ملعب مواجهة الأهلي وحرس الحدود

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن مكان إقامة مباراة الفريق الأحمر غدا أمام حرس الحدود.

ويواجه الأهلي ضيفه حرس الحدود غدا في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية :"المباراة ستقام على ستاد السلام، وما تردد عن إقامتها في أي ملعب أخر ليس صحيحا".

واعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا للدخول في معسكر مغلق مساء، اليوم، لمواجهة حرس الحدود في السادسة مساء غدٍ، الجمعة، في الدوري الممتاز.

وضمّت القائمة 19 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وحسام عاشور، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، وإسلام محارب، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، وصلاح محسن، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، وجونيور أجاي، وجيرالدو.