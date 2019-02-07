رياضة | عبد الشافي يُزين التشكيلة الأساسية للأهلي أمام الحزم بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الشافي يُزين التشكيلة الأساسية للأهلي أمام الحزم بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي السعودي، التشكيل الرسمى لفريقه والذي سيخوض به مواجهة مضيفه فريق الحزم، التى تنطلق بعد قليل على ملعب "مدينة الملك عبد الله"، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل فريق الأهلى كالتالي:: حراسة المرمى: محمد العويس الدفاع: محمد عبد الشافى ، محمد آل فتيل ، باولو دياز ، عبد الله حسون الوسط: نوح الموسى ، سلمان المؤشر ، كلاوديو بايزا الهجوم: عمر السومه ، عبد الفتاح عسيرى ، دجانينى تفاريس ويحتل الأهلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

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