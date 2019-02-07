رياضة | تريزيجيه يقود تشكيل قاسم باشا أمام آكهيسار.. و"حافظ" إحتياطيًا

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أعلن الجهاز الفني لفريق قاسم باشا التركي التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة بلدية آكهيسار التي تنطلق في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس تركيا.
وتواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه ضمن تشكيلة قاسم باشا الأساسية أمام آكهيسار، بينما يجلس مواطنه كريم حافظ على دكة البدلاء في مباراة اليوم.
وجاء تشكيل قاسم باشا كاملًا كالتالي:
حراسة المرمى: رمضان
الدفاع: بن يوسف ، فيسيل ، بوبوف ، فايجو
الوسط: تاركان ، صادق ، بافيلكا
الهجوم: تريزيجيه ، كويتا ، بيرشا
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