رياضة | خاص.. تعرف على موقف الأهلي من تبديل مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تعرف على موقف الأهلي من تبديل مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني إلى الحكم السوداني محمود إسماعيل. ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد فاز على سيمبا التنزاني يوم السبت الماضي بخمسة أهداف دون رد احتل بهم صدارة المجموعة الرابعة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 36 نقطة 4- الإنتاج الحربي 31 نقطة 5- المقاصة 30 نقطة 6- المقاولون العرب 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة

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