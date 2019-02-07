رياضة | إيسكو يُعاتب سولاري بطريقته الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو يُعاتب سولاري بطريقته الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال إيسكو من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تماما أتفق مع دي لا ريد، ولكن عندما لا تستمتع بالفرص نفسها التي يحصل عليها زملائك، يتغير كل شيء ... ما زلت أستمر في العمل والقتال بصعوبة في انتظار الفرصة! هلا مدريد!!".
وكان دي لاريد قد قال في تصريحات صحفية: "وقال دي لا ريد في تصريحات صحفية: "إيسكو ؟ على إيسكو أن يعرف أن ريال مدريد لا ينتظر أي شخص، الفريق كله لاعبين جيدون وإذا لم يتألق لاعب يظهر الأخر".
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