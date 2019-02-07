رياضة | راموس يشعل أزمة جديدة في ريال مدريد

اشارت تقارير صحيفة إسبانية، إلى أن سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد دخل في أزمة جديدة مع إدارة النادي حول تمديد عقده مع الملكي.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن راموس يتفاوض في الفترة الحالية على تمديد عقده مع ريال مدريد والذي من المقرر انتهائه في عام 2020.

واضاف الموقع أن راموس طلب من إدارة نادي ريال مدريد الحصول على مبلغ 18 مليون يورو كراتب سنوي للموافقة على تمديد عقده

وتابع الموقع، أن إدارة ريال مدريد تري بأن الراتب السنوي الذي حدده مبالغ فيه وتسعي لتخفضيه خلال الأيام المقبلة لإنهاء أزمة التعاقد.