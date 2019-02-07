رياضة | الأهلي يكشف عن مكان إقامة مباراة أمام الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف عن مكان إقامة مباراة أمام الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مكان إقامة مباراة الفريق الأحمر غدا أمام حرس الحدود.
ويواجه الأهلي ضيفه حرس الحدود غدا في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات له :"المباراة ستقام على ستاد السلام، وما تردد عن إقامتها في أي ملعب أخر ليس صحيحا".
وأضاف "المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على ستاد السلام، ولن يتم نقلها على أي ملعب أخر"
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