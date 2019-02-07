رياضة | نجم ريال مدريد السابق يوجه رسالة نارية لـ إيسكو

علق روبين دي لا ريد، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، على الفترة السيئة التي يمر بها لاعب وسط الفريق إيسكو ألاركون، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وقال دي لا ريد في تصريحات صحفية: "إيسكو ؟ على إيسكو أن يعرف أن ريال مدريد لا ينتظر أي شخص، الفريق كله لاعبين جيدون وإذا لم يتألق لاعب يظهر الأخر".

وأضاف قائلاً: "ديربي مدريد ؟ ستكون مباراه بين فريقين كبار الذين في نهاية الموسم سيتنافسوا على لقب الليجا".