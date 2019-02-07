رياضة | مانشستر يونايتد يواصل اهتمامه بمدافع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يواصل اهتمامه بمدافع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هذه ليست هي المرة الأولى منذ الطفرة التي حدثت للمدافع أن تخرج شائعات بأن العديد من أقوى فرق الدوري الإنجليزي ترغب في الحصول على خدمات مدافع ريال مدريد فاران، حيث نشرت صحيفة "الصن" أن مانشستر يونايتد إلى الآن يدرج المدافع الفرنسي في قائمة أولوياته للموسم المقبل.
ويقدر مانشستر يونايتد بأنه واحد من المدافعين الذي له المستقبل الأعظم في أوروبا، ولهذا السبب هم على إستعداد للقيام بجهد إقتصادي مهم، ويبدو أنهم يريدون أولاً معرفة تصرفات اللاعب حتى يتمكنوا من المضي قُدماً في المفاوضات.
كيان ريال مدريد يرفض حتى الآن الدخول في المفاوضات، ما يفعلونه هو الرجوع إلى بند الشرط الجزائي في عقده بقيمة 200 مليون يورو وينتهي عقده في عام 2022، وعلى الرغم من هذا الشرط، مانشستر يونايتد على استعداد للقتال من أجل التعاقد معه.
وفرصة التوقيع معه سوف تصبح أكبر في حال جاء الفرنسي زين الدين زيدان كمدرب لمانشستر يونايتد، حيث أن زيدان كان هو أحد الأسباب الرئيسية في توقيع فاران مع ريال مدريد.
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