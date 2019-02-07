رياضة | أهداف مباراة - الجونة 2 × 3 الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الجونة 2 × 3 الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس ملك إسبانيا 2018/2019 ريال بيتيس x

22:00 فالنسيا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أحد x

17:50 الفيصلي الحزم x

19:15 الاهلي الدوري المصري الممتاز الجونة 0 x

16:00 3 الانتاج الحربي مصر المقاصة x

19:00 الإسماعيلي

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