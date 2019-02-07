رياضة | ميدو جابر وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام الإسماعيلي وبيكلي في البدلاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو جابر وأنطوي يقودان هجوم المقاصة أمام الإسماعيلي وبيكلي في البدلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة الاسماعيلي ، التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الخميس ، بإستاد المقاولون العرب ، ضمن مواجهات الجولة ال 21 لمسابقة الدوري .

وضم تشكيل المقاصة : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى

عاصم سعيد -أحمد مودي – خالد الشيخ – أحمد محسن لخط الدفاع

أسامه جلال – صلاح ريكو – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر لخط الوسط ، جون أنطوى في الهجوم

وعلى دكة البدلاء : محمد كوكو حارس مرمى _طه عادل _ عصام صبحي - هاني سعيد _رجب عمران _محمد دسوقي _شيمليس بيكلي

ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 30 نقطه في المركز الرابع بجدول الدوري .