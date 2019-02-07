رياضة | مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

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واستبعد لاسارتي كلا من :- أحمد فتحي ومحمد محمود ومحمد نجيب ووليد أزارو ومروان محسن ووليد سليمان ومحمد هاني وعمرو جمال وهشام محمد بسبب الإصابة، وعلي لطفي ياسر إبراهيم وأحمد حمودي ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد علاء وعمرو السولية لوجهة نظر فنية.

جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 36 نقطة 4- الإنتاج الحربي 31 نقطة 5- المقاصة 30 نقطة 6- المقاولون العرب 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة

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