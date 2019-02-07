رياضة | رانييري يكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانييري يكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف كلاوديو رانييري مدرب فريق فولهام الإنجليزي أن لاعبيه بيتينيلي وفوسو مينساه لن يكونا متاحين، بينما ماركوفيتش يتحسن، ونوردفيت كذلك.
وقال رانييري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد: "هل ماركوفيتش جاهز للعب ؟ منذ البداية ؟ لا. نوردفيت سيكون متاحًا الأسبوع المقبل، لقد تدرب معنا اليوم، والأمس. ولا أريد الإستعجال".
وأضاف: "هل شورله وكريستي بحالة جيدة ؟رانييري : "نعم. هم بحالة جيدة".
وتابع: "انتم بعيدون عن مناطق الهبوط بـ7 نقاط ؟ العمل مختلف، لكن طبيعة النادي مختلفة كذلك. نحن نعلم أين نحن الآن، ونعلم صعوبة الموقف. نحتاج لجنود مقاتلة للنهاية، هذه فلسفتي، وسنلعب ضد فريق كبير يحرص على الوصول لمقاعد دوري الأبطال، نحن جاهزون للقتال".
وأوضح: "يجب أن اكون ايجابيًا وأوصل هذه الإيجابية للفريق، وآمل أن يدفعنا جمهورنا في ملعبنا وإعطائنا شيئًا يبقينا صامدين حتى النهاية".
وواصل: "ستلعبون المباريات الأربع القادمة ضد فرق صعبة على ملعبكم ؟ نحن نعلم بتواجد مثل هذه الفرق القوية، لكنِّي أعتقد بأنه من الأفضل اللعب في ملعبنا. ويجب أن نحصد بعض النقاط".
وبسؤواله.. ما رأيك في مانشستر يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولشاير ؟ أجاب رانييري: "النتائج تتحدث عن الفريق. انتصارات وتعادل وحيد، واللاعبون تغيرت عقليتهم، هم متداخلون أكثر ويقاتلون سويةً. نحن في وقت عصيب، لكن ثقتنا عالية، وسنستمر بالقتال".
واستطرد: "تأثير دوري الأبطال على مان يونايتد ؟ لا أعلم. الفرق الكبيرة معتادة على هذا الكم من المباريات، والآن هم مركزون على مباراتنا، وبعد ذلك سيفكرون بباريس سان جيرمان".
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