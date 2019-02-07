رياضة | رانييري يكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد

وأضاف: "هل شورله وكريستي بحالة جيدة ؟رانييري : "نعم. هم بحالة جيدة".

وتابع: "انتم بعيدون عن مناطق الهبوط بـ7 نقاط ؟ العمل مختلف، لكن طبيعة النادي مختلفة كذلك. نحن نعلم أين نحن الآن، ونعلم صعوبة الموقف. نحتاج لجنود مقاتلة للنهاية، هذه فلسفتي، وسنلعب ضد فريق كبير يحرص على الوصول لمقاعد دوري الأبطال، نحن جاهزون للقتال".

وأوضح: "يجب أن اكون ايجابيًا وأوصل هذه الإيجابية للفريق، وآمل أن يدفعنا جمهورنا في ملعبنا وإعطائنا شيئًا يبقينا صامدين حتى النهاية".