رياضة | عاجل.. الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته لاجتماع طارئ الرابعة بعد ظهر السبت المقبل. وجاءت دعوة رئيس القلعة الحمراء لاجتماع طارئ لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 36 نقطة 4- الإنتاج الحربي 31 نقطة 5- المقاصة 30 نقطة 6- المقاولون العرب 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة

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