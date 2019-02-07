رياضة | الإنتاج الحربي يفوز على الجونة 3-2 ويعود للمربع الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يفوز على الجونة 3-2 ويعود للمربع الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فريق الإنتاج الحربي، فوزا غاليا على نظيره الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري 2018-2019.
تقدم جيمس تيدي للإنتاج في الدقيقة الأولى، قبل أن يضاعف محمود كابونجا النتيجة في الدقيقة 19 للإنتاج، وعزز عبد الرحمن فاروق التقدم في الدقيقة 38.
وقلص أحمد ياسر ريان النتيجة في الدقيقة 46، قبل أن يضيف أحمد حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 49 لينتهي اللقاء 3-2.
بهذه النتيجة رفع الإنتاج الحربي رصيده للنقطة 31 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز الـ12.
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