شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي يسقط في فخ البنزرتي بالدوري التونسي والان مع التفاصيل

تعادل النادي الصفاقسي، بهدف لمثله مع نظيره البنزرتي، اليوم الخميس، في إطار الدوري التونسي . الخليج 365- هدف البنزرتي حمل توقيع مروان الصحراوي، فيما سجل فراس شواط هدف التعادل للصفاقسي، وشهدت المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء في وجه وسام بوستينة وعلاء المرزوقي ونسيم هنيد. وارتفع رصيد الصفاقسي إلى 30 نقطة في المركز الثاني، مقابل 28 نقطة في جعبة البنزرتي ثالث الترتيب.

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