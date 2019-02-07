شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يدعو مجلس الأهلي المصري لاجتماع طارئ والان مع التفاصيل

دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري مجلس إدارته لاجتماع طارئ الرابعة بعد ظهر السبت المقبل. جاء ذلك لمناقشة إنتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد على التجاوزات وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره . الخليج 365-

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