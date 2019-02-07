شكرا لقرائتكم خبر عن دجيكو يستعيد ذكريات إهانة مانشستر سيتي لليونايتد في الديربي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث أسطورة نادي روما الإيطالي، إدين دجيكو، عن الفوز التاريخي الذي حققه مع فريقه السابق، مانشستر سيتي خلال مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

سحق مانشستر سيتي مستضيفه وغريمه مانشستر يونايتد في ديربي المدينة بنتيجة ٦-١، ضمن مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر 2011.

وسجل أهداف اللقاء كلٌ من الإيطالي بالوتيلي (هدفان في الدقيقتين ٢٢ و ٦٠)، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (٦٩)، والبوسني إيدن دجيكو (هدفان في الدقيقتين ٩٠ و ٩٢)، والإسباني ديفيد سيلفا في الوقت الضائع كذلك.

ومن جانبه قال دجيكو: كنت هناك لمدة أربع سنوات ونصف، وحصلت على بعض الجوائز، أعلم أنها كانت فترة خاصة في مسيرتي المهنية.

وزاد اللاعب البوسني: ما زلت اتبع سيتي عندما أستطيع، إنهم يشعرون مثل ناديي، وتريد أن تلعب أفضل دوري في العالم، لقد كبرت كنادي منذ ذلك الحين.

وواصل:كان هزيمة الفريق 6-1 في أرضه بمثابة إهانة، خاصة في الديربي عندما يكون أسوأ، لقد حدث كل هذا بسرعة، وحصلنا على ثلاثة أهداف في الدقائق الخمس الأخيرة أو شيء من هذا القبيل.

وأضاف دجيكو: ربما أعطتنا تلك المباراة قوة وطاقة أكبر لنفكر أننا نستطيع القيام بها في النهاية، أننا كنا الفريق الجاهز للفوز بالدوري في تلك السنة.

وأنضم دجيكو إلى روما من مانشستر سيتي في صيف عام 2015، وله تسعة أهداف في 23 مباراة مع الجيالوروسي حتى الآن هذا الموسم.