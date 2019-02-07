شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» راحة من تدريبات الزمالك.. ويعود بعد مواجهة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة كريستيان جروس، المدير الفنى، بمنح محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق، راحة من التدريبات وحتى لقاء النجوم المقبل في الدوري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم كهربا في تدريبات الزمالك عقب لقاء النجوم مباشرة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للزمالك.

وفضل الجهاز الفني للزمالك منح كهربا راحة من التدريبات وذلك للتغلب على الإرهاق في ظل مشاركته المستمرة محليا وأفريقيا، ويغيب كهربا عن الزمالك في مباراة النجوم المقررة إقامتها مساء السبت المقبل، بالجولة الـ21 للدوري وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء مصر المقاصة.