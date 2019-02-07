شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يضرب الجونة بثلاثية ويتمسك بالبقاء في مربع الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الانتاج الحربى فوزا صعبا على الجونة بنتيجة 3/2 فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بينهما باستاد الجونة بمدينة الغردقة بالجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز المصرى .

أحرز أهداف الإنتاج الحربى كل من النيجيرى جيمس تيدى بالدقيقة الثانية وعزز محمود كابونجا بالهدف الثانى بالدقيقة 17 بينما أحرز عبدالرحمن فاروق الهدف الثالث للإنتاج فى الدقيقة 37، بينما جاء هدف فريق الجونة الوحيد عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان بالدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الأول واضاف احمد حمدى هدف الجونة الثانى فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء .

بهذا الفوز صعد الإنتاج للمركز الرابع في جدول الترتيب بعدما ارتقى للنقطة 31، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز الثاني عشر.

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب لاعبى الانتاج الحربى الذى كان الافضل طوال احداث الشوط وشكل خطورة مستمرة على مرمى الجونة الذى ارتكب لاعبيه اخطاء عديدة .

الشوط الاول

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب لاعبى الانتاج الحربى الذى كان الافضل طوال احداث الشوط الاول وشكل خطورة مستمرة على مرمى الجونة الذى ارتكب لاعبيه اخطاء عديدة .

الشوط الثانى

بدأ لاعبو الجونة فى استعادة الروح بعد أحراز أحمد حمدى الهدف الثانى لفريق بالدقيقة 47 والضغط على مرمى عامر عامر حارس مرمى فريق الانتاج الحربى والتى تمت بالفشل باحراز هدف التعادل وتعرض حسام غالى مدير الكرة بفريق الجونة بعد الاعتراض على حكم اللقاء فى الدقيقة 72 من عمر الشوط الثانى والخروج من أرض ملعب تنفيذا لقرار الحكم محمد سلامة .