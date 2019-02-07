شكرا لقرائتكم كاميرا الخليج 365.. اشتباكات في مباراة طنطا وبلدية المحلة تنتهي بالطرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الدقائق الاخيرة من مباراة بلدية المحلة وطنطا التي اقيمت بإستاد بلدية المحلة وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق دخول الجهاز الفني لطنطا في اشتباكات لفظية مع محمد عادل حكم مباراة البلدية وطنطا وذلك اعتراضا علي عدم احتساب ضربة جزاء لصالح طنطا في الدقيقة الاخيرة من المباراة .

ورفض ايمن المزين المدير الفني لطنطا اسلوب الحكم الرابع في التعامل مع الجهاز الفني رافضا الخروج من ارض الملعب ليتدخل علاء عكاشة مدير الكرة بطنطا في الحوار مع حكم المباراة وهو مارفضه محمد عادل حكم المباراة .

وقرر محمد عادل حكم المباراة طرد علاء عكاشة مدير الكرة بطنطا وطلب خروجه خارج ارض الملعب في الوقت الذي رددت فيه جماهير طنطا هتافات ضد حكم المباراة اثناء خروجه من ارض الملعب عقب المباراة قبل ان تتدخل الشرطة لحماية حكم المباراة .