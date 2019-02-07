شكرا لقرائتكم هشام محمد يطمئن لاسارتي على وسط الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، والمقامة حاليآ على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وغاب هشام عن مران الأهلي بالأمس بسبب معاناته من نزلة معوية أبعدته أيضا عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

كما عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه على هامش المران، وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على التحدث مع معاونيه حول مباراة الغد أمام حرس الحدود، والخطة التي سيضعها لعبور هذه المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.