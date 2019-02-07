شكرا لقرائتكم حمدي فتحي على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الحرس وأستبعاد السولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لقائمة الفريق بعد غيابه لمدة 14 يومًا، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة يوم 24 يناير الماضي.

واحتاج فتحي لـ 14 يومًا للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في أول مبارياته مع الأهلي، قبل أن يقرر الجهاز الفني ضمه لقائمة الفريق أمام الحدود غدًا الجمعة.

كما قرر لاسارتي المدير الفني للأهلي اراحة السولية في مباراة الحرس، بعدما قدم اللاعب مستويات كبيرة في المباريات الأخيرة.

واعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادًا للدخول في معسكر مغلق مساء، اليوم، لمواجهة حرس الحدود في السادسة مساء غدٍ، الجمعة، في الدوري الممتاز.

وضمّت القائمة 19 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وحسام عاشور، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، وإسلام محارب، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، وصلاح محسن، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، وجونيور أجاي، وجيرالدو.