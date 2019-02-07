شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الإنتاج الحربى يهزم الجونة فى الغردقة 3 / 2 وطرد حسام غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا صعبا على الجونة بنتيجة 3/2 فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بينهما باستاد الجونة بمدينة الغردقة بالجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز المصرى .

أحرز أهداف الإنتاج الحربى كل من النيجيرى جيمس تيدى بالدقيقة الثانية وعزز محمود كابونجا بالهدف الثانى بالدقيقة 17 بينما أحرز عبدالرحمن فاروق الهدف الثالث للإنتاج فى الدقيقة 37، بينما جاء هدف فريق الجونة الوحيد عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان بالدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الأول واضاف احمد حمدى هدف الجونة الثانى فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء .

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب لاعبى الانتاج الحربى الذى كان الافضل طوال احداث الشوط وشكل خطورة مستمرة على مرمى الجونة الذى ارتكب لاعبيه اخطاء عديدة .

الشوط الأول

جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب لاعبى الانتاج الحربى الذى كان الافضل طوال احداث الشوط الاول وشكل خطورة مستمرة على مرمى الجونة الذى ارتكب لاعبيه اخطاء عديدة .

الشوط الثانى

بدأ لاعبو الجونة فى استعادة الروح بعد إحراز أحمد حمدى الهدف الثانى لفريق بالدقيقة 47 والضغط على مرمى عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربى باحراز هدف التعادل وتعرض حسام غالى مدير الكرة بفريق الجونة للطرد بعد الاعتراض على حكم اللقاء فى الدقيقة 72 من عمر الشوط الثانى والخروج من أرض ملعب تنفيذا لقرار الحكم محمد سلامة .