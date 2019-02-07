شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تعادل البلدية وطنطا وهزيمة المحلة ودمنهور ينفرد بصدارة بحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأوليمبي السكندري فوزا صعبا بهدفين مقابل لاشئ علي ضيفه غزل المحلة ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر لدوري القسم الثاني في الوقت الذي حكم فيه التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة بلدية المحلة وطنطا التي شهدت اشتباكات بين الجهاز الفني لطنطا ومحمد عادل حكم المباراة اعتراضا علي عدم احتساب ضربة جزاء لصالح طنطا في الدقائق الأخيرة .

وعلي استاد كفر الشيخ أستطاع فريق فاركو العودة بنقطة ثمينة بعد التعادل مع كفر الشيخ بهدفين لكل فريق بينما سيطر التعادل الايجابي بهدف لمثله علي مباراة الديربي بين الجزيرة والحمام المطروحي في الوقت الذي ضمن فيه ابوقير للأسمدة الدخول مرة اخري في دائرة المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز بعدما حقق الفوز بثلاثة اهداف مقابل لاشئ علي مركز شباب تلا .

وضمن دمنهور الانفراد بصدارة المجموعة وذلك بعد تحقيقه لفوز قاتل علي المنصورة في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي اقيمت بإستاد دمنهور ليرتفع رصيده للنقطة 33 منفردا بصدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.