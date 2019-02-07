شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينفرد بصدارة مجموعة القاهرة بعد خسارة الترسانة بثنائية من كوكاكولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد فريق سيراميكا كليوباترا بصدارة مجموعة القاهرة والقناة وذلك بعدما استطاع تحويل تأخره بهدف أمام منتخب السويس للفوز بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد لينفرد بصدارة المجموعة برصيد 37 نقطة وذلك بعدما استطاع فريق كوكاكولا ايقاف انتصارات الترسانة بالفوز بهدفين مقابل لاشئ علي الشواكيش في المباراة التي اقيمت بإستاد السكة الحديد .

وعلي استاد المركز الأوليمبي بالمعادي استطاع فريق اف سي مصر الذي يقوده فنيا محمد صلاح مدرب الزمالك السابق تحقيق فوزا صعبا علي فريق الشمس بهدف مقابل لاشئ بينما استطاع فريق المريخ البورسعيدي تحقيق فوزا كبيرا بثلاثة اهداف مقابل لاشئ علي فريق دمياط ليواصل فرييق دمياط الاقتراب من الهبوط للقسم الثالث .

وفي صراع الهبوط للقسم الثالث سيطر التعادل الايجابي بهدف لكل فريق علي مباراة بورتو السويس وابي صقل فيما حقق الزرقا فوزا صعبا بهدف مقابل لاشئ علي فريق جمهورية شبين بينما استطاع النصر ايقاف انتصارات القناة المتتالية بالفوز علي القناة بهدف مقابل لاشئ.

بهذه النتائج ينفرد سيراميكا كليوباترا بصدارة المجموعة برصيد 36 نقطة ومن خلفه الترسانة برصيد 34 نقطة ثم القناة برصيد 33 نقطة وكوكاكولا برصيد 32 نقطة واف سي مصر برصيد 31 نقطة .