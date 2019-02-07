شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر 97 الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إجراء قرعة دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر مواليد 1997 الأحد المقبل فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، بحضور مندوب معتمد من كل ناد تأهل لهذا الدور ومعه اسم الملعب الذى ستقام عليه مباراة النادى وموافقة الجهات الامنية.

يذكر أن الأندية المتأهلة لدور الستة عشرة هى: الألومنيوم والجونة وبنى سويف والمقاولون وجمهورية شبين والقاسمى وسبورتنج واتحاد بسيون وبدر ومركز شباب الأمير ومركز شباب فارسكور والمقاصة وطلائع الجيش وسموحة وبتروجت.