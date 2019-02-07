محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
دعا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، لعقد إجتماع طارئ داخل النادي من أجل مناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وأعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته دعا لاجتماع طارئ الرابعة بعد ظهر السبت المقبل لمناقشة إنتهاك اللوائح الذي جرى في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد على التجاوزات.
وتابع: "وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره."
شهد اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية حضور رئيس نادي الزمالك بالرغم من إيقافه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، غير أن مسئولي الجبلاية أكدوا على أحقيته في الحضور معتبرين أن الجلسة و
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يدعو مجلس الأهلي لإجتماع طارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.