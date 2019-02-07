لاسارتي يعقد جلسة مع طبيب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفرق الأحمر على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة. مران الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على الاطمئنان على لاعبي الأهلي المصابين وتنفيذهم للبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة؟ ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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