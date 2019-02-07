هشام محمد يعود لتدريبات الأهلي

هشام محمد لاعب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

تواجد هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وغاب هشام عن مران الأهلي بالأمس بسبب معاناته من نزلة معوية أبعدته أيضا عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين

مقابل هدف.

وأدى هشام تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.