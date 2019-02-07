لاسارتي يخصص فقرة ترفيهية في تدريبات الأهلي

لاسارتي مدرب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: خصص الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية للاعبي الفريق الأحمر على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة. اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وحرص لاسارتي على تنفيذ هذه الفقرة لتخفيف الضغط على اللاعبين، وللتغلب على الإجهاد في ظل خوض الفريق لعدة مباريات في فترة زمنية قصيرة. ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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