تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك

كتب ـ مصطفى جويلي:

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري، كريستيان جروس، المدير الفنى، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات على هامش المران

المقام حاليا بملعب النادي.

وتؤدي المجموعات الثلاث للاعبي الفقرة التأهيلية خاصة بالكرة، من خلال التسليم والتسلم السريع على

مسافة قريبة، يعقبها بعض التدريبات البدنية القوية، وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان، مدرب الأحمال، وأيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم إف سي، السبت المقبل، فى الجولة الـ21 للدوري الممتاز.