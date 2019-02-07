رياضة | جريزمان يهدد ريال مدريد قبل الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يهدد ريال مدريد قبل الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني رسالة من العيار الثقيل لنظيره فريق ريال مدريد قبل موقعة الديربي المقبلة بالدوري.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره الريال في الديربي يوم السبت المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس.

وقال جريزمان في تصريحات نشرها موقع ديفنسا سنترال بعد استلامه لجائزة أفضل لاعب في شهر يناير: ستكون مباراة خاصة بالنسبة لنا، سواء للمشجعين وللاعبين سنحاول البحث عن الفوز من أجل ثلاثة نقاط.

واضاف جريزمان: نتمني من الجماهير الدعم والمؤازرة في اللقاء المقبل ضد ريال مدريد، اعتقد أن الحضور الجماهيري سيكون مضاعف.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 44 نقطة فيما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 42 نقطة.