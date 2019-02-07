رياضة | البلدية يخطف نقطة من طنطا في مباراة مثيرة والحكم يخرج وسط تعزيزات أمنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يخطف نقطة من طنطا في مباراة مثيرة والحكم يخرج وسط تعزيزات أمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي المباراة بين فريقي طنطا وبلدية المحلة في اللقاء التي جمعهما علي ملعب البلدية بالجولة 16 بالمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول أداء منظم للفريق الطنطاوي، ونجح احمد قطاوي لاعب طنطا بتسجيل هدف التقدم من عرضية من محمد الشاذلي في الدقيقة 24، وكان طنطا الاكثر استحواذ ولكن بدون خطورة مؤثرة علي مرمي الخصم، وانتهي الشوط الأول بتقدم طنطا بهدف نظيف.

وبدأ الشوط الثاني بضغط من صاحب الارض، ليعود مجري اللقاء باستحواذ طنطا علي المباراة بعد أول 10 دقائق، وفي الدقيقة 36 من زمن الشوط الثاني سجل محمد نصر لاعب البلدية هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء احتسبها محمد عادل حكم اللقاء، وسط اعتراضات من الجهاز الفني لفريق طنطا، وشهد الشوط استخراج محمود مسعود لهدف مؤكد من علي خط مرمي اسلام طارق، ليتبادل الفريقين الهجمات ولكن بدون تغير في النتيجة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/1.

وخرج الحكم وسط تعزيزات أمنية لاعتراض الجماهير والجهاز الفني للفريق الطنطاوي علي قراراته.

يرتفع رصيد البلدية للنقطة 29 في المركز الثالث، ويليه طنطا بنفس الرصيد في المركز الرابع.

خاض البلدية الشوط الأول بتشكيل مكون من مؤمن جابر، وأحمد إبراهيم، ومحمد حكا، وباسم عيد، زمحمد عبد الواحد، وشوقي فتحي، ومحمود شهاب، ومهاب سعيد، وعلاء شعبان، ومحمود عبد الله، وإسلام فتحي.

دكة البدلاء :- عصام سعد، وبسام حسن، ومحمود شريدة، وعبدالرؤوف ذكي، محمد نصر، ومحمد المالح، وعبدالل هع صضعصصه النادي.

بينما مثل طنطا كل من اسلام طارق، وحسين رمضان، ومحمد العشري، ومحمود مسعود، ومحمد الشاذلي، وعلاء البدري، ومحمد اسعد، وحسام غالي، وأحمد قطاوي، ومحمد خليفة، واسماعيل بامبا.

دكة البدلاء :- سليمان عبدربه، واحمد فوزي، ومحمد مودي، وكريم أسامة، والسيد الصاوي، ومحمود شعبان، وعبدالرحمن الدح.

أدار المباراة محمد عادل حكما وعاونه أحمد ساهر وأحمد السيد، وجاء مصطفي عيسي مراقبا عن لجنة المسابقات، وماهرعبدالغفار مراقبا عن الحكام.