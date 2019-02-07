رياضة | ضربة موجعة لريال مدريد (طالع التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لريال مدريد (طالع التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي عن نتيجة الفحوصات التي خضع لها نجمه الشاب ماركوس يورينتي.

وأصيب يورينتي في مباراة الفريق أمس أمام الغريم التقليدي برشلونة في اطار منافسات الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأفاد البيان بأن يورينتي خضع لفحوصات طبية على موضع الإصابة اليوم على يد جهاز الخدمات الطبية في النادي.

وأشار ريال مدريد إلى أن الإصابة تم تشخيصها على أنها إصابة عضلية من الدرجة الثانية في القدم اليسرى ليورينتي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بأن يورينتي قد يغيب لفترة تتراوح بين 14 و 21 يوما.