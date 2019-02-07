رياضة | سيرخيو راموس.. ملك الكروت الملونة في تاريخ كرة القدم (بالأرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرخيو راموس.. ملك الكروت الملونة في تاريخ كرة القدم (بالأرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد سيرخيو راموس فريق ريال مدريد الإسباني، في الكلاسيكو رقم 40 له في مسيرته، فهو الذي خاض أكبر عدد من المواجهات بين ريال مدريد وبرشلونة في الفريقين، متقدماً على ميسي (39).

وانتهت مباراة الكلاسيكو أمس بين ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل هدف الميرينجي لوكاس فاسكيز بالدقيقة 6 بينما مالكو تعادل للبارسا بالدقيقة 54 من عمر اللقاء.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة برشلونة المقبلة على ملعب السانتياجو برنابيو وذلك يوم 27 من الشهر الجاري بإياب دور نصف نهائي كأس ملك أسبانيا والفائز سيلاقي المنتصر من مباراة ريال بيتيس وفالنسيا.

ويعتبر سيرخيو راموس من أبرز لاعبي الكلاسيكو حيث أصبح قائد ‎ريال مدريد أكثر لاعب في تاريخ الكلاسيكو يحصل على بطاقات صفراء أمام ‎برشلونة بواقع 23 بطاقة.

ويعد راموس أيضاً أكثر مدافع يتلقى كروت صفراء وحمراء في تاريخ الليجا وفي تاريخ الأبطال وهو ما يعكس تدخلاته العنيفة كما ظهر أمس في أكثر من لقطة أمام برشلونة.

وكان سيرخيو راموس قد تدخل بجسده بشكل عنيف أمس على لاعب برشلونة في إحدى الهجمات مما تسبب في مطالبة البعض بطرده خصوصاً أنه نال بطاقة صفراء في الدقيقة 10 من بداية المباراة وهو ما لم يحدث.

وسبق أن تسبب راموس في جدل كبير بعد تدخله العنيف على محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وليفربول الموسم الماضي حيث تمت مطاردته على السوشيال ميديا حيث يرى البعض أنه كان يقصد إيذاء "مو".

ودخل راموس تاريخ البطاقات الملونة في الليجا ودوري الأبطال برصيد 37 بطاقة صفراء في الشامبيونزليج الأوروبي كما أنه الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء في تاريخ نادي ريال مدريد.