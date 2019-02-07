رياضة | مران الأهلي.. عمرو جمال يغيب وجلسة خاصة بين لاسارتي وطبيب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. عمرو جمال يغيب وجلسة خاصة بين لاسارتي وطبيب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفرق الأحمر على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.
وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على الاطمئنان على لاعبي الأهلي المصابين وتنفيذهم للبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.
تغيب عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.
وتعرض عمرو جمال للإصابة في العضلة الأمامية خلال مران الفريق الأحمر أمس الأربعاء، حيث غارده رفقة خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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