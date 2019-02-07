رياضة | أرسنال يعتزم الإطاحة بمدافعه في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يعتزم الإطاحة بمدافعه في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفية بيطانية، أن نادي أرسنال الإنجليزي، يسعى لإحداث العديد من التغييرات بصفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن أرسنال قام بتحديد 40 مليون جنيه إسترليني كميزانية أولية لصفقات الصيف التي سيطلبها المدير الفني أوناي إيمري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، فإن آرسنال ينظر لفكرة وضع مدافعه شكوردان موستافي على قائمة الإنتقال بالصيف المقبل؛ كما ان النادي سيعمل على تقوية الجانب الدفاعي.

وشارك موستافي خلال هذا الموسم في 23 مباراة مع أرسنال في مختلف البطولات، ويقترب من الوصول لمائة مباراة مع الفريق اللندني.