رياضة | في مباراة الفرص الضائعة.. تليفونات بنى سويف يتعادل مع الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مباراة الفرص الضائعة.. تليفونات بنى سويف يتعادل مع الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت نتيجة التعادل السلبي لقاء فريقى الفيوم وتليفونات بنى سويف بالمباراة التى اقيمت بملعب الاسيوطى بالقسم الثانى. المباراة جاءت جيدة المستوى وشهدت مسلسل إضاعة العديد من الفرص من جانبي الفريقين واعتراضات بنهاية اللقاء من جانب الجهاز الفنى للفيوم على قرارات حكم اللقاء . وتمثلت أغلب الفرص الضائعة فى تصوييبة احمد يوسف لاعب التليفونات والتى مرت بجوار قايم الفيوم بالدقيقة 28 وتقوية أخرى من ضياء لاعب الفيوم مرت بجوار عارضة التليفونات. فيما شهد الشوط الثانى أغلب فرص اللقاء بإهدار احمد يوسف لاعب التليفونات لانفراد تام بحارس مرمى الفيوم . وخلال اللقاء أجرى نينو المدير الفنى للتليفونات تغييرات بنزول كلا من مانجا ووائل شعبان وحسن سعد بدلا من محمد أبو العلا، فيما أجرى مجدى طلبه المدير الفنى للفيوم تغييرات بنزول كريم رافت وإبراهيم سعيد بدلا من ضياء بلبل وأيمن شوقى . وحصل محمود مبارك ومحمد رجب وبلال احمد وحسن سعد لاعبي التليفونات على الكارت الأصفر. فيما حصل كريم رافت لاعب الفيوم على الكارت الأصفر فى مباراة قادها طاقم تحكيم مكون من محمود وفا وحمدى عباس وسيد ابو خاطر ومحمد على حكما رابعا وشحاته العسقلاني مراقب المسابقات. وكان التليفونات قد المباراة. بتشكيل مكون من مصطفى حسن ومحمد عبد الرازق واحمد سيد ومحمود عبده ومحمود مبارك ومحمد رجب وانا وبلال احمد واحمد يوسف ومحمد أبو العلا وعبد الرحمن محمود . فيما كان الفيوم قد بدء المباراة بتشكيل مكون من احمد البحيري وصابر اشرف واحمد تيمور واحمد سعد وأيمن شوقى ومحمد محمود ومحمد رفعت وضياء بلبل ومحمود بكرى ومحمود ابو زيد . وبهذه النتيجة يصل التليفونات للنقطة 28 فيما يصل رصيد الفيوم للنقطة 16 .

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