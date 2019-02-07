رياضة | يويفا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يويفا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أعلن استعداده لإلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حال التساوي في النتيجة بين فريقين بداية من الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تطبق حالياً في البطولة، حيث لو تعادل فريق خارج ملعبه بأي نتيجة إيجابية ثم تعادل على ملعبه سلبياً يتأهل على حساب منافسه للدور المقبل وفقا لقاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين.

وأشارت كل من شبكة سكاي سبورتس العالمية وموقع جيف مي سبورت بأن اللجنة التنفيذية لليويفا ناقشت في اجتماعاتها أمس بمدينة روما الإيطالية اقتراحًا بإلغاء هذه القاعدة في المسابقات الأوروبية وتتجه النية للموافقة عليه، حيث ناقش عدد من المدربين وخبراء كرة القدم تحت مظلة اليويفا فكرة إلغاء هذه القاعدة نظراً لعدم عدالتها من وجهة نظرهم.

وأكدت التقارير أن معظم أعضاء اللجنة التنفيذية للويفا وافقوا على إلغاء هذا القانون الذي يطبق منذ أكثر من نصف قرن في بطولات القارة العجوز.

وأفادت مجلة كيكر الألمانية بأن أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اجتمعوا في روما لمناقشة تغيير كبير في القواعد الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدء من مرحلة خروج المغلوب.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين والتي يتم اللجوء إليها عندما تنتهي مباراة في أبطال أوروبا بالتعادل في مجموع المباراتين.

وتم العمل بهذا النظام بدء من الستينيات بسبب الاعتقاد بأن الفرق المسافرة كانت في وضع صعب ولكن مع تطور كرة القدم وسهولة الانتقال بين كل دول أوروبا شككت الأندية الأوروبية فيما إذا كان هناك حاجة لاستمرار العمل بهذا النظام.

وذكرت المجلة الألمانية بأنه ليس من المتوقع اتخاذ قرار فوري ولكن اليويفا أصبح الآن جاهزاً لإلغاء القاعدة المثيرة للجدل وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لكل من دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

يذكر أن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ستستأنف في الأسبوع المقبل، حيث سيواجه الرباعي الإنجليزي : ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام كل من بايرن ميونيخ وشالكه الألمانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني على الترتيب.

كما سيواجه يوفنتوس الإيطالي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما يواجه ريال مدريد آياكس أمستردام الهولندي، في حين يواجه برشلونة الإسباني وروما الإيطالي كلا من ليون الفرنسي وبورتو البرتغالي على الترتيب